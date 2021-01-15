Bursa'da kent merkezine inen domuz sürüsü tedirginlik yarattı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da, domuz sürüsünün yerleşim yerine inip, yiyecek araması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi´ndeki bir sitenin bahçesine gece yarısı, domuz sürüsü girdi. Yiyecek arayan sürü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ormanlık alanda yiyecek bulamayınca ilçeye indiği tahmin edilen sürü, tedirginliğe neden oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-01-15 09:10:24



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