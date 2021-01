Besleyicilik değeri yüksek silajlık mısır çeşitleri kazandırıyor

Hibrit mısır tohumunda öncü olan MAY Tohum, ArGe çalışmaları sonucunda geliştirdiği verim potansiyeli ve silaj kalitesi yüksek mısır çeşitleri ile çiftçilerin ve besicilerin takdirini kazanıyor.

Islahını yaptığı silajlık mısır çeşitleri, yüksek nişasta ve lif sindirilebilirlik değerleri ile hayvan beslemesinde et ve süt verimine katkı sağlarken, 1999 yılından beri mısır ıslahına yatırım yapmakta olan MAY Tohum, yüksek besleyicilik değerlerine sahip silajlık mısır çeşitlerini sunduğu yeni çeşitlerle daha da güçlendirdi. Silajlık mısır ıslahında güçlü ArGe’si ve 22 yıllık deneyimi ile dünya standartlarında rekabetçi çeşitler sunan firma, silajlık mısır üretimi ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan profesyonellerin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuyor.

Türkiye ve hedef ihracat coğrafyasındaki hayvancılık profesyonelleri ve mısır üreticilerine yüksek verimli ve kaliteli silajlık mısır çeşitlerini 2020 yılına kadar MAY Silaj markası altında sunarken, portföyüne eklediği yeni çeşitler ile mısır portföyünü güçlendirdi. Ürünlerinin özellikleriyle rakipleri karşısında öne çıktığını ifade eden MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, “Dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz mısır ArGe çalışmalarımız sonucu, kaliteli silajlık mısır çeşitlerimizi konumlandırdığımız MAY Silaj platform markamızı, Türkiye çapında silaj ekimi yapılan tüm bölgelerde çeşitlerimizin yoğun deneme ekimlerini yaparak, adaptasyonlarına ve silaj analizi değerlerine göre çeşit konumlandırmasını yapıp, daha da güçlendirdik. 2020 yılına kadar 3 çeşidin yer aldığı MAY Silaj Platform markamızda bugün, tarla performansı ve silaj kalitesi ile öne çıkan 10 farklı çeşidi mısır çiftçilerine ve hayvancılık işletmelerine sunuyoruz. 2021 yılı itibariyle yüksek besleyicilik değerleri ve lif sindirilebilirlik özellikleri ile süt verimine katkı sağlayan, dolayısıyla da daha çok profesyonel üreticilerin tercihi olan çeşitlerimiz Hido, 94MAY66 ve Everest'i 'MAY Silaj Pro' markası altında pazara sunmaya devam edeceğiz. MAY Silaj Pro çeşitlerimiz, yüzde 3036 değerlerindeki nişasta ve kuru madde oranları ve yüksek lif sindirilebilirlik özellikleri ile rakipleri karşısında öne çıkıyor. Hem danelik hem de silajlık biçimde yüksek performans bekleyen mısır yetiştiricilerinin tercih ettiği, farklı olgunlaşma gruplarındaki 72MAY80, M17GS01, Bodega, M12G33, M18G88, RX9292 çeşitlerimizi 'MAY Silaj Dual' markası altında pazara sunacağız. Silajlık hedefli ekimlerde de yüksek performans gösteren bu çeşitlerimiz, çok yüksek kuru madde ve nişasta oranları ile özellikle büyük ölçekli hayvancılık işletmelerimiz tarafından tercih ediliyor. İlaveten, daha küçük ekim alanlarında mısır yetiştiriciliği yapan üreticilerimize özel bu yıl portföyümüze dahil ettiğimiz M16S45 çeşidimizi de ekonomik fiyatıyla 'MAY Silaj Eco' markası altında üreticilerimize ulaştıracağız” diye konuştu.

