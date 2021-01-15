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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gerçek Kulaca Hisarı burası 800 yıllık kale ilgi bekliyor

İHA

Gerçek Kulaca Hisarı burası 800 yıllık kale ilgi bekliyor

Dizilerde gösterilen gerçek Kulaca Hisarının İnegöl’ün Çerkez Fındık köyünde olduğu ortaya çıktı. 800 yılda zamanın verdiği tahribat var, ama halen bazı bölgelerinde kalenin surlarını görmek mümkün.
Dizilerde ve filmlerde gösterilen İnegöl Kulaca Hisarının aslında gösterildiği yer olmadığını illeri süren avukat ve aynı zamanda tarih araştırması Aydın Savaş, gerçek kalenin Çerkez Fındık köyünde olduğunu söyledi. Savaş, kalenin yapıldığı yerleri göstererek tarihçilere seslendi. Bu bölgenin tamamen yok olmadan mutlaka araştırılması gerektiğini ifade eden Aydın Savaş, "800 yıl geçmesine rağmen halen kalenin bazı bölgelerinde surlarını görmek mümkün. Ancak kendi haline terk edilen bir çok kişinin bilmediği bölge zaman zaman definecilerin hedef oluyor. Hisarın yeri şu anda bulunduğumuz noktadır. Osman Gazi tarafından fethedilip yıktırılmıştır. Sebebi ise amcaoğlunun İnegöl tekfuru tarafından şehit edilmesi. Bunun üzerine buradaki kale yerle yeksân edilmiştir. Halen günümüze kadar surları gelmiş vaziyettedir. Burada yapılacak olan tarihi araştırmaların Osmanlı önemine ışık tutacağına inanıyorum. Onun için bu böyle arkeolojik olarak yok olmadan mutlaka Osmanlı tarihçileri tarafından incelenmesini istiyorum. Kulaca bu bölgenin genel adıdır. Burada bu kalenin bulunmasının sebebi yolun buradan geçmesidir. Zaten burası yıkıldıktan sonra Orhan Gazi tarafından yine yakın bir bölgeye başka bir kale yaptırılmıştır. Şu ânda dizilerde gösterilen yer aslında bir film platosudur. Maalesef bu bölgeyle ilgili herhangi bir arkeoloji çalışma yapılmamıştır" dedi.

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