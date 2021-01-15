Bursa'da ilk gün 10 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSA´da aşılama çalışmalarının ilk gününde 10 binden fazla sağlık çalışanına aşı uygulandı.

Koronavirüse karşı Çin'den getirilen CoronaVac aşısının sağlık çalışanlarına uygulanmasına dün yurt genelinde başlandı. Bursa'daki aşı uygulamasına, sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi. İl genelindeki tüm kamu ve özel sağlık tesislerinde yürütülen aşılama çalışmalarına ilk gün 10 binden

fazla sağlık çalışanı katıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ilk etapta her türlü hizmeti veren sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirtti. Koronavirüsün, Türkiye´de ilk görüldüğü mart ayından itibaren geçen sürede sağlık çalışanlarının büyük özveri ile görevlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, "Ben, tüm sağlık çalışanlarımızın aşılama programına katılacağına ve bu konuda örnek olacaklarına inanıyorum. Pandemi, sadece sağlık çalışanlarının çabasıyla bitmez. Vatandaşlar da bize destek vermeli. Dolasıyla sırası gelen vatandaşlarımızın MHRS üzerinden randevularını alarak, ilgili sağlık kurumunda aşısını olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-15 10:29:43



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