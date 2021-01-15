GUHEM ve BUTEKOM Bursa için büyük fırsat

Bosna Hersek Cumhuriyeti Büyükelçisi Adis Alagic, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde Bursa’ya kazandırılan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ArGe Merkezi’ni (BUTEKOM) ziyaret etti.

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic ilk olarak geçtiğimiz sene Ekim ayında resmi açılışı yapılan Türkiye’nin ilk uzay temalı eğitim merkezi GUHEM’i ziyaret etti. Burada Büyükelçi Alagic’e Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BİGMEV) Başkanı ve Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek eşlik etti. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Büyükelçi Alagic ve beraberindeki heyete, BTSO ve TÜBİTAK işbirliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle hayata geçirilen GUHEM hakkında bilgiler verdi.

GUHEM Müdürü Mirahmetoğlu, BTSO’nun 2013 yılında ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda hayata geçen merkezin 13 bin metrekarelik alana sahip olduğunu söyledi. 160’a yakın farklı düzeneğin yer aldığını merkezin Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezleri arasında yer aldığını kaydeden Mirahmetoğlu, “Havacılık ve uzayla ilgili her türlü faaliyet, bu merkezde bulunuyor. Merkezin ilk katında havacılık üzerine kurulu. Buradaki simülatörlerde birebir uçak kullanma deneyimi edinilebiliyor. Tamamen hareketli bir sivil uçağın nasıl kullanılabileceğini öğretiyoruz. İkinci katta ise uzay teması işleniyor. Pandeminin etkisini ortadan kalkmasıyla misafirlerimizi merkezimizde ağırlamaya başlayacağız. Hedefimiz, GUHEM ile ulusal ve uluslararası birçok etkinliği Bursa’ya kazandırmak” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Alagiç, DOSAB’ta yer alan BUTEKOM’u da ziyaret etti. BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, merkezin yürüttüğü çalışmalar ve sahip olduğu mükemmeliyet merkezleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Hatipoğlu, BTSO’nun vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan BUTEKOM’un Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile İleri Kompozit Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’ne sahip olduğunu ifade etti. BUTEKOM’un otomotiv, tekstil, kompozit ve kimya başta olmak üzere firmaların ArGe odaklı çalışmalarına güç kattığını ifade eden Hatipoğlu, BosnaHersek’in ilgili araştırma ve akademik kurumları ile BUTEKOM arasında karşılıklı ziyaret, işbirliği ve ortak projeler yapılabileceğini söyledi.

Bosna Hersek Cumhuriyeti Büyükelçisi Adis Alagic, Bosna Hersek ile Bursa arasındaki tarihi ve kültürel işbirliklerinin ekonomik alanda da devam ettiğini söyledi. Bursa’nın ticaret ve sanayi alanında Türkiye’nin en önemli çekim merkezlerinden birisi olduğunu belirten Adis Alagic, BTSO liderliğinde hayata geçirilen BUTEKOM ve GUHEM’in sahip olduğu potansiyelle stratejik sektörlere olan farkındalığı artırdığını kaydetti. BTSO’nun Türkiye’ye kazandırdığı projelerden dolayı kutlayan Alagic, “Bosna Hersek Cumhuriyeti olarak Bursa ile her zaman işbirliği içerisindeyiz. GUHEM çocukların ve gençlerde uzay havacılık konusunda merakını artıracak bir yapıya sahip. BUTEKOM da dünyanın yakından takip ettiği stratejik sektörlerde ArGe çalışmalarını yürütüyor. Bu iki proje de Bursa için büyük fırsat. Bosna Hersek olarak gelecek dönemde yeni işbirlikleri kurabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.