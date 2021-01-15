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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı

DHA

Bursa'da narkotik operasyonu: 14 gözaltı


Derya EVREN/BURSa, (DHA)BURSA´da, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4´ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda E.T., Y.K., A.D., H.S., T.A. Z.M.U., V.C., C.C., A.A., G.A., S.Y., T.D., S.K. ve N.Y isimli 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 13 Kilo 700 gram bonzai, 2 kilo 650 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar yeşil reçeteye tabi ilaç, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden E.T., Y.K., A.D. ve H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken T.A. Z.M.U., V.C., C.C., A.A., G.A., S.Y., T.D., S.K. ve N.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-01-15 12:59:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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