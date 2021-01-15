Sezonun ikinci yarısına hızlı bir giriş yapmak isteyen Bursaspor’da kamp çalışmaları devam ediyor. Antalya’da gerçekleşen kampın 3’üncü gününde yeşil beyazlılar tempoyu arttırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te devam ediyor. 3’üncü güne gelen yeşil beyazlı takım sabah antrenmanını gerçekleştirdi. Ligde zorlu bir maratona girecek olan Bursaspor’da, Teknik Direktör Mustafa Er, idman sırasında futbolcularını sık sık uyardığı gözlendi. 5’e 2 pas pres çalışması yapan Bursaspor’da genç oyuncuların performansı da alkış topladı. Günü çift antrenmanla tamamlayacak olan yeşil beyazlı takım, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

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