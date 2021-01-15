İznik'te tarihi surlardan kopan taşlar tehlike yarattı



Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),(DHA) BURSA'nın İznik ilçesindeki, tarihi İznik surlarından kopan taşlar yol üzerine düşerken, endişe oluşturdu. İznik ilçesi, Çamdibi Mahallesi yolu mevkiinde yer alan tarihi surdan gece saatlerinde taşlar koptu. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle de yol üzerine doğru savrulan taşlar, tehlike saçtı. Yaya ve araçların sürekli olarak kullandığı yola düşen taş parçaları nedeniyle herhangi bir yaralanmaya ve araçlarda hasara neden olmazken, vatandaşlar ise yetkililerden önlem alınmasını istedi.Bithynia Dönemi'nde, M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmeye başlanan surlar, Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentilerle günümüzdeki şeklini aldı. İznik´in çevresini beş kenarlı çokgen şekilde kuşatan surlar, yaklaşık 4 bin 970 metre uzunluğunda ve yüksekliği ise 10-13 metre arasında değişiyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2021-01-15 13:43:19



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