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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su biterse herkes susar

İHA

Su biterse herkes susar

İnegöl Belediyesi, yaşanan kuraklığa ve su kullanımında tasarrufun önemine dikkat çekmek için “Su biterse herkes susar” sloganıyla sergi açtı.
30 fotoğrafın yer aldığı sergi Kent Müzesinde izlenime sunuldu. Belediye Başkanı Alper Taban, sergi açılışında yaptığı açıklamada, “Kuraklıkla ilgili bir imtihandan geçiyoruz. Müzemizde bir fotoğraf sergisi açmaya karar verdik. Kuraklık aslında bir doğa olayı gibi düşünebilir, ancak insanın bu noktadaki etkileri nasıl azaltılabilir, bunlarla alâkalı mutlaka plan program içerisinde hareket etmemiz lâzım. İnegöl Belediyesi olarak iklim eylem planı adı altında bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Bununla ilgili detayları yakın zamanda konunun paydaşları ile birlikte sunmuş olacağız. Bu konuda bir strateji belirleyerek, hedefler koyarak o hedefleri bir bir hayata geçirmek istiyoruz. Bundan sonra bu kavram her ne kadar dünyada yeni bir kavram gibi gözükse de her şehrin kendi özelinde hazırlanması gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum” dedi.
Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığına da vurgu yapan Taban, şöyle devam etti: “Ülkemiz su zengini bir ülke değil, öncelikle bunu bilmek lazım. Yapılan araştırmalara göre Türkiye, en çok su sıkıntısı çeken dünyadaki 32’nci ülke olarak araştırmalara yansımış. Su kaynaklarımızın yüzde 70’ini tarımsal sulamada kullanıyoruz. Biliyorsunuz şehrimizde de BUSKİ vasıtasıyla bu anlamda vahşi sulamadan uzaklaşılıp artık günün şartlarına uygun sulama yöntemlerinin kullanılması adına su kaynakları revizyondan geçiyor, yer altı ve içme suyu, sulama suyu sularımız hepsi yenilenme süresi içerisinde. Bunları da kıymetli olarak görüyoruz. Çünkü boşa akan bir su olmaması lazım. Yağmur suyu ve kanal suyunu ayırmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte bu gelişmeleri hep birlikte yaşıyor olacağız.”

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