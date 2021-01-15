Yıldırım’da kar mesaisi başladı

Yıldırım Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalarına başladı. Ekipler, yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan ilçenin üst kesimlerindeki yol ve sokakları kar küreme ve tuzlama yaparak ulaşıma açtı.

Bursa’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini artırmasıyla Yıldırım’ın üst kesimlerinde yer alan Balaban, Mollaarap, Teferrüç, Piremir, Cumalıkızık, Kaplıkaya ve Akçağlayan mahallelerinin Uludağ eteklerinde bulunan sokakları ile Zeyniler Mahallesi’ne çıkan yol ulaşıma kapandı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bölgeye giden Yıldırım Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 6 kar küreyici ve 6 tuz serici robot ile hummalı bir kar temizleme çalışması başlattı. Söz konusu bölgelerdeki sorunu yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından çözüme kavuşturan ekipler, kapanan yolların tamamını yeniden ulaşıma açtı.

Vatandaşların kış aylarını sıkıntısız geçirmeleri için karla mücadele konusunda gereken tedbirleri aldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Uludağ eteklerinde yüksek kesimlerde kalan bölgelerde yoğun olarak yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında hemşehrilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’müzdeki tüm personelimiz ve 29 araçla 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Kış mevsiminin zorlu koşullarına karşı hazırlıklıyız. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 6 adet tuz serici robot, 3 iş makinesi, 6 kar küreyici, 1 greyder, 1 ekskavatör, 12 kamyon ve 60 personelle, kış boyunca Yıldırım’da kar ve buzla mücadelemizi sürdüreceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde 3 iş makinesi, 2 kamyon, 4 açık kasa, 4 böcek ve 734 personelle hemşehrilerimizin günlük yaşamlarının ve ulaşımlarının aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Özellikle araçların erişmekte zorlandığı dar sokaklar, altgeçitler ve üstgeçitlerde kar küreme ve temizleme işlemi gerçekleştirecek olan 250 mevkide cadde cadde, sokak sokak etkin bir şekilde rol alacak. Vatandaşlarımız kış boyunca muhtemel kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nin ‘444 16 02’ numaralı telefonuna iletebilirler” diye konuştu.

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