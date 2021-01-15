Bursa'da kartpostallık 'kar' manzarası

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Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA (DHA)BURSA´da etkili olan kar yağışında Uludağ´ın eteklerindeki mahallelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Bursa´da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışıyla Uludağ´ın eteklerinde rengarenk evlerin bulunduğu mahalleler, beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu mahalleler, dronla görüntülendi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu oynarken, bazı vatandaşlar ise karda fotoğraf çektirdi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-01-15 16:11:07



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