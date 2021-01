Frutti Extra Bursaspor - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 89-84

Gürkan DURAL / BURSA (DHA)SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Lamar Anthony Peters 15, Marial Shayok 24, Can Maxim Mutaf 6, Kenneth Kadji 12, Metin Türen 10, Xavier Munford 10, Oğuz Savaş 5, Ender Arslan 2, Birkan Batuk, Justin Earl Tillman 5, Ömer Can İlyasoğlu

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Erdem İlter, Abdul Malik Abu 14, Barış Hersek 2, Elgin Rashad Cook 13, Branden Lee Frazier 26, Fırat Töz 3, Darion Ray Atkins 16, Hasan Emir Gökalp 5, Caner Ercan 5, Mustafa Baştürk, Polat Kaya

1'İNCİ PERİYOT: 27-23

İLK YARI: 49-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-65

5 FAUL: 33.31 Xavier Munford, 38.54 Kenneth Kadji (Frutti Extra Bursaspor)ING Basketbol Süper Ligi'nde 17'nci haftanın açılış mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor´u konuk eden Frutti Extra Bursaspor, rakibini 89-84 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Mücadeleye yeni transferi Marial Shayok´un basketiyle başlayan Bursa temsilcisi, Anthony Peters´ın etkili oyunu ile birlikte 5'inci dakikayı 14-12 önde geçti. Malik Abu ile pota altından verim alan konuk ekip karşısında savunma sertliğini artıran yeşil beyazlılar, Peters ve Munford ikilisinden gelen sayılarla ilk periyodu 27-23 üstün bitirdi.

İkinci periyot karşılıklı sayılar ile başlarken, her iki ekip de hücumdaki ritmini sürdürdü. Marial Shayok´un hücum yükünü sırtladığı Bursa temsilcisi, Kadji´nin de skora katkısıyla farkı çift hanelere taşıdı. 17'nci dakikada skor 48-36´ya gelirken, soyunma odasına da ev sahibi 49-42´lik skor avantajıyla gitti.

Dönüşte ilk dakikalardan itibaren reaksiyon gösteren konuk ekip, farkı da azaltmaya başladı. Frazier ve Atkins ikilisiyle hücumda etkili olan Fethiye temsilcisi, 25'inci dakikada skoru 56-56´ya eşitledi. Bu andan sonra her iki ekip de, set oyunlarını tercih ederek sayılar buldu. Dengede geçen oyunda son periyoda Bursa ekibinin 67-65´lik üstünlüğü ile girildi.

Final periyodunun hemen başında Hasan Emir´in dış atış isabetiyle konuk ekip öne geçti. Büyük bir çekişmeye sahne olan bu bölümde, karşılıklı sayılar görülürken; son dakikaya da 84-84´lük eşitlikle girildi. Marial Shayok´un turnike basketiyle avantaj yakalayan Bursa temsilcisi, 8 saniye kala Metin Türen´in de dış atış isabeti sonrası karşılaşmayı 89-84 kazandı.

