Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

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Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Bursaspor, günü çift idmanla tamamladı. Yeşilbeyazlılar, akşam antrenmanında taktik çalıştı.

Devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, kampın 3. gününde akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, kontrol pas oyunuyla devam etti. Son bölümde taktik çalışma yapıldı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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