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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2)

DHA

Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2)


YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bursa'da, Orhan Aksu (35) ve Orhan Eren'in (40), aralarında husumet bulunan Levent K. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından olay yerine gelen Aksu´nun ağabeyi Fatih Aksu ve halası Ayten Aksu, sinir krizi geçirdi. Fatih Aksu polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Ayten Aksu ise "Ah benim aslan oğlum, iki metre boyun vardı, nerelerdesin yavrum, sen kedilere bile 'pist' demiyordun" diyerek, feryat etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMENHuzeyfe ÖZDEMİR-Derya EVREN-Muammer İRTEM
2021-01-15 22:40:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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