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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Bursa'da kar yağışı sonrası tablo gibi görüntüler

İHA

(Özel) Bursa'da kar yağışı sonrası tablo gibi görüntüler

Bursa'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Kestel'de oluşan kartpostallık görüntüler, görenleri hayran bıraktı.
Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı, kentin tamamında etkili oldu. Yoğun kar yağışının ardından Bursa'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kestel ilçesi Derekızık, Saitabat ve Alaçam Mahalleleri'nde, kar yağışı sebebiyle oluşan tablo gibi görüntüler, hem havadan hem de karadan görüntülendi. Kar yağışını ve eşsiz manzarayı bulan vatandaşlar ise bu anları fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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