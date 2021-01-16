BKM Kitap enerji tasarrufu haftasında farkındalık oluşturdu

BKM Kitap 1117 Ocak Enerji Tasarrufu Haftasında farkındalığın artması için 80 bin kişiye yapılan tüm alışverişlerde kitapların arasına yerleştirdiği afişlerle tasarruf konusunda ilişkin bilinçlenmesine katkı sağladı.
Gereksiz harcanan enerjinin kaybedilen emek olduğunu vurgulayan BKM Kitap Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Ekmen, “Kaynaklarımızı bilinçli tüketmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Bu nedenle farkındalığın artması için küçük bir notla binlerce kişiye dokunduk. Gelecek zamanlarda duyarlılık ile ilgili projelere imza atacağız. Yerine başka bir şey koyamayacağımız hayati kaynaklarımızı korumalı, bilinçli tüketimine her alanda dikkat etmeliyiz. Biz de BKM Kitap ailesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çabalayacağız” şeklinde konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.