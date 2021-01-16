Ülkü Ocakları'ndan yerli ve milli mesajlaşma uygulaması geliyor

Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir, içeriğinde mesajlaşma, fotoğraf, video paylaşımı, veri aktarımı ve sesli arama' bulunan hiçbir güvenlik zafiyeti olmayan mesajlaşma uygulamasını çok yakında hizmete sunacaklarını duyurdu.

Dünya çapında 2,5 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Bursa Ülkü Ocakları'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir, çok yakında içeriğinde mesajlaşma, fotoğraf, video paylaşımı, veri aktarımı ve sesli arama' bulunan hiçbir güvenlik zafiyeti olmayan, mesajlaşma uygulamasını hizmete sunacaklarını duyurdu. Özdemir, uygulamanın ücretsiz olacağını da vurguladı.

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