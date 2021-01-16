Meteorolojiden Bursa ve çevre iller için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa ve çevre iller için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Bugün saat 18.00'dan yarın saat 15.00'a kadar geçerli olmak üzere uyarı yayımlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesinde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın (17.01.2021 Pazar) yoğun kar (2040 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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