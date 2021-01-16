(Özel) Gökten başına servet yağdı Evinin çatısına göktaşı düştü, ölümden döndü, ancak servet sahibi oldu Gökyüzünde ışık gördü, 3 saniye sonra evinin çatısına göktaşı düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Gökten başına servet yağdı Evinin çatısına göktaşı düştü, ölümden döndü, ancak servet sahibi oldu Gökyüzünde ışık gördü, 3 saniye sonra evinin çatısına göktaşı düştü

İHA

(Özel) Gökten başına servet yağdı Evinin çatısına göktaşı düştü, ölümden döndü, ancak servet sahibi oldu Gökyüzünde ışık gördü, 3 saniye sonra evinin çatısına göktaşı düştü

Bursa'da evinde otururken gece ışık gören vatandaşın çatısına gökten taş düştü. Ölümden dönen vatandaş, göktaşına müşteri arıyor.
Uludağ eteklerinde köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş, 7 Aralık 2020 tarihinde gece saat 03:00'de uyku tutmayınca balkona çıkıp gökyüzünü izlemeye başladı. Gökyüzünü izlediği sırada bir ışık parlaması gördü. Gördüğü ışık parlamasından 3 saniye sonra evinin çatısında oluşan şiddetli sesle irkildi. İlk başta bu sese anlam veremeyen Erkeş, sabah evin çatısına çıkarak baktığında gördüğü manzarayla hayretler içinde kaldı. Evinin çatısına simsiyah bir taşın düştüğünü, bu taşın evinin taşını delerek saplandığını gördü. Çatıya saplanan taşı tornavida yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartan vatandaş gördüğü ışıkla bu taşın arasında bir bağlantı olabileceğini düşünerek, evinin çevresini aramaya başladı. Evinin 300 metre çevresinde de bu bölgede daha önce görülmeyen bu taşlardan 7 tane buldu. Göktaşına taşlara gözü gibi bakıp saklayan vatandaş, bu taşları, kıymetini veren olması halinde satacağını söyledi.
Başından geçen olayı İHA mikrofonlarına anlatan Mehmet Ali Erkeş, "Bir gece saat 03:00 civarı uykum dağıldı. Evin balkonuna çıktım, kendime bir kahve yaparak gökyüzünü izlemeye başladım. O gece gökyüzündeki yıldızların çok yakın olduğunu fark ettim. Tabiri caizse elimi uzatsam yıldızlara değecektim. Ben gökyüzünü izleyip kahvemi içerken, gökyüzünden bir ışık parladığını gördüm. Bu ışık parlaması bir yıldız kaymasına benziyordu. Gökyüzündeki parlamadan bir kaç saniye sonra evimin çatısında küt diye ses oldu. Ben evin dışına çıkarak baktım, biri benim evime taş mı atıyor diye. Evin etrafını gezdiğimde kimsenin olmadığını gördüm. Sonra gidip yatağıma yatıp uyudum. Sabah kalkıp kahvaltı yaparken, gece çatıdaki sesi merak edip, çatıya çıkarak incelemeye başladım. Gördüğüm manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadım. Bir taşın demir sacı delerek çatıya saplandığını gördüm. Çatıyı delen taşı tornavida yardımıyla çıkarttım. Sonra ben bu taşı inlemeye başladım. Arkadaşlarıma anlattım. Bana bunun bir göktaşı olabileceğini söylediler. Evimin çevresinde arama yaptığımda evimin çatısına düşen ve bu bölgede daha önce görmediğim taşlardan 7 tane buldum. Göktaşına çok benziyorlar. Bu taşların araştırılmasını istiyorum. Bu taşlar göktaşı ise, taşlardan bir tanesini müzeye bağışlayacağım. Diğer taşlarıysa iyi bir teklif gelirse satmayı düşünüyorum. Elimde bulunan taşların ağırlığı 5 kilonun üzerinde" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da ruhsatsız diş kliniğine operasyon, sahte dişçi ve 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da ruhsatsız diş kliniğine operasyon, sahte ...
Meteorolojiden Bursa ve çevre iller için kar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Bursa ve çevre iller için kar uyarısı
Ülkü Ocakları'ndan yerli ve milli mesajlaşma uygulaması geliyor
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları'ndan yerli ve milli mesajlaşma ...
Nilüfer’de satranç heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de satranç heyecanı başlıyor
Manevi tazminat davalarında flaş gelişme
YEREL HABERLER Manevi tazminat davalarında flaş gelişme
BKM Kitap enerji tasarrufu haftasında farkındalık oluşturdu
YEREL HABERLER BKM Kitap enerji tasarrufu haftasında farkındalık ...
Bursaspor’da Recep Aydın’la yollar ayrılıyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Recep Aydın’la yollar ayrılıyor
(Özel) Bursa'da kar yağışı sonrası tablo gibi görüntüler
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da kar yağışı sonrası tablo gibi ...
Polis telsizi dinlediler ancak yakalanmaktan kurtulamadılar
YEREL HABERLER Polis telsizi dinlediler ancak yakalanmaktan ...
Korona virüs salgınından etkilenen 115 müzisyene anlamlı destek Müzisyenlerin konserleri dijital ortamda izlenecek
YEREL HABERLER Korona virüs salgınından etkilenen 115 müzisyene ...
Bursa'da 3 gencin bulunduğu otomobil 40 metrelik uçurumdan aşağı uçtu
YEREL HABERLER Bursa'da 3 gencin bulunduğu otomobil 40 metrelik ...
Bursa’da karla bulutların dansı drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa’da karla bulutların dansı drone ile ...
50 metre uçurumdan yuvarlanan cipte mahsur kalan 3 genç, kurtarıldı
YEREL HABERLER 50 metre uçurumdan yuvarlanan cipte mahsur kalan 3 ...
Kaçak diş kliniğine baskın: 1'i diş hekimi 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaçak diş kliniğine baskın: 1'i diş hekimi 3 kişi ...
(Özel) Kendi yaptıkları alkolü içince zehirlendiler
YEREL HABERLER (Özel) Kendi yaptıkları alkolü içince zehirlendiler
Sanatçı Yavuz Bingöl, polis ekiplerine çorba dağıttı
YEREL HABERLER Sanatçı Yavuz Bingöl, polis ekiplerine çorba dağıttı
Bursa'da 314 yaban hayvan tedavi edilip tabiata salındı
YEREL HABERLER Bursa'da 314 yaban hayvan tedavi edilip tabiata ...
Salgında evden çıkmadan gelir elde ediyorlar
YEREL HABERLER Salgında evden çıkmadan gelir elde ediyorlar
Yavuz Bingöl, kısıtlamada denetim yapan polislere çorba dağıttı
YEREL HABERLER Yavuz Bingöl, kısıtlamada denetim yapan polislere ...
Bursa’da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü Buluşmaya gittiği husumetlilerini av tüfeği ile öldürdü
YEREL HABERLER Bursa’da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü Buluşmaya ...
Başkan Yünkül: "Gelirde adalet için seyyanen zam yapılmalı, vergide adalet için oran sabitlenmeli, matrah artmalı"
YEREL HABERLER Başkan Yünkül: "Gelirde adalet için seyyanen zam ...
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2)
YEREL HABERLER Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü ...
Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı