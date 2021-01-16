Mustafa Er: Bursaspor'u Avrupa da takip ediyor



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek´te sürdürdüğü kamp ile devam eden Bursaspor´da teknik direktör Mustafa Er, kamp sürecinden transferlere birçok konuda açıklamada bulundu.

Kampa Çarşamba günü başladıklarını ve yoğun bir çalışma süreçlerinin bulunduğunu dile getiren Mustafa Er, "Hafta sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren tempoyu biraz daha düşürerek, Adana Demirspor maçına hem menta, hem de taktiksel anlamda hazırlanacağız. Şu an itibariyle çok ciddi bir sıkıntımız yok. Oyuncularımızın katılımı gayet iyi, son derece iyi çalışıyorlar. Ligi bitirdiğimiz nokta iyi bir noktaydı; tek amacımız ve gayemiz bıraktığımız yerden devam edebilmek. Bu anlamda da Adana Demirspor maçını çok önemsiyoruz" dedi.

"OYUNCULARIMIZIN ÇALIŞMALARINDAN MEMNUNUM"

Kamp sürecinin ardından direkt olarak Adana´ya geçeceklerini ve iyi hazırlanarak Adana´dan galibiyetle dönmek istediklerini kaydeden genç teknik adam, ikinci yarıya da iyi başlangıç yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Takımın genel durumundan memnun olduğunu söyleyen Er, "Hem kamptan memnunum, hem geldiğimiz süreçten. Geldiğimiz günden itibaren, son derece oyuncular katılımcı. Her anlamda kendilerini zorluyorlar. Fiziksel anlamda gelişim gösteriyorlar, saha içi organizasyonunda çok ciddi adımlar attık. Tüm oyuncularımızın katılımlarından gayet memnunum. İkinci yarı ile birlikte bunu istikrarlı hale getirebilmek çok önemli. Bunun için de tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Başlangıcı çok önemsiyorum. Maça her anlamda hazır olarak çıkacağımızın sözünü verebilirim" diye konuştu.

"TELAFİSİ OLMAYAN, SERT MAÇLAR OYNAYACAĞIZ"

İkinci yarıdaki maçların sert geçeceğini vurgulayan genç teknik adam, "Rakip analizi tabii ki yapıyoruz ama rakibin biliyorsunuz takviyeleri var. İyi bir santrfor da alacağız diye açıklamaları var, transfere devam ediyorlar. Oyunsal anlamda ne yapabilirler, değişikliklere gidebilirler mi bunlar soru işareti ama genel yapı itibariyle ne yapabilecekleri ile ilgili zaten çalışıyoruz. Tüm rakiplerimiz takviye yapıyor. İkinci yarı çok sert geçecek. Makas daraldıkça takımların konsantrasyonu daha da artacak. Düşmemek, Play-Off ve şampiyonluk hedefleri olacak. Telafisi olmayan sert maçlar oynayacağız. Biz de bunun farkındayız. Öncelikli hedefimiz bu sertliğe hazır olabilmek. Sonrasında da fiziksel ve oyunsal anlamda bu duruma hazır olabilmek, bunun için oyuncularımızı sürekli uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR´U SADECE TÜRKİYE DEĞİL, AVRUPA DA TAKİP EDİYOR"

Oyuncular hakkında çıkan transfer iddiaları ve oyuncuların mental durumlarına ilişkin de düşüncelerini paylaşan Er, "Zorlanmama ihtimalimiz yok çünkü bu oyuncular çok genç. Duygu karmaşıklığını yönetmekte güçlük çekiyorlar. Fraport-TAV Antalyaspor maçında da bunu net ve bariz bir şekilde gördük. Bununla alakalı sürekli konuşuyoruz, takım halinde toplantı yapıyoruz. Bu süreci de yönetebilmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bu süreç sürekli devam edecek, geldiğimiz nokta değerli derken dediğimiz de buydu, Bursaspor´u şu anda sadece Türkiye değil Avrupa da takip ediyor. Bu anlamda çok değerli bir takımız. Bunu koruyabilmek, daha da kuvvetlendirebilmek bizim elimizde. Duygu karmaşıklığını yönetebilecek duruma oyuncuları getirerek, kulübün hem marka değerini, hem takımla birlikte bireysel performansı yukarıya çekebilirsek, kulübün de kurtuluşu bu olacaktır. Hep söyledim bunu, oyuncular çok büyük bir iş başarıyorlar. Özellikle saha içerisinde gösterdikleri oyun ve mücadele, gerçekten çok önemliydi. Ülkede herkesten takımımızla ile ilgili pozitif dönüşler aldık. Bunların hepsi bizim için önemli fakat soğukkanlı olup, mütevazi kalıp, çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz. Oyuncular bu anlamda çok büyük adımlar atıyor" şeklinde konuştu.

"TRANSFERDE GEÇ KALDIK"

Takımın mevcut transfer engeline ilişkin de konuşan Er, "Başkanımız gerekli açıklamaları yapacaktır. Bu konunun içerisinde çok olmak istemiyorum, benim işim saha. Sahaya odaklıyım. Açılsa da açılmasa da belirli hamleler yapılabilir. Bu konuda ciddi anlamda geç kaldık. Bütün takımlar transferlerini yapıyorlar, biz de artık maç haftasına giriyoruz. Listemizdeki oyuncuların birçoğu transfer yaptılar ya da kendi takımlarında kalmaya devam ettiler. Şu dakikadan itibaren yapılacak transferler çok ciddi anlamda incelenmesi gerekiyor, bu süreç çok sıkıntılı bir süreç. Bu süreci doğru yönetmek gerekiyor ki biz bugüne kadar hiçbir oyuncu ile temas kurmadık. Transfer engelinin büyük ölçüde kaldırılamayacağını düşünürsek, bu adımı zaten yönetim atacaktı. Hiçbir oyuncu ile temas kurmadığımız noktada son 10-15 günde yapılacak transferler bize ne getirir, ciddi anlamda sağlıklı düşünmek lazım. Bu konu yönetimin konusu ama bana göre çok geç kalındı, geçen sene bu konuda çok büyük hatalar yapıldı, gelinen nokta ortada. Mevkisel eksikliklerimiz var, 3-4 takviye düşünüyorduk ama bu bile zor görünüyor. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Dikkatli olmamız gereken bir sürece girdik" açıklamalarında bulundu.

RECEP AYDIN AYRILIYOR

Recep Aydın´ın takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine gelen soruyu da yanıtlayan Er, "Pazartesi gününe kadar izin verdik. Pazartesi gününden sonra netleşecektir. Yüksek ihtimalle ayrılacak gibi görünüyor. Ona izin verdik, değerlendirecek bu süreci. Hem kulübün menfaati, hem de oyuncunun menfaati için önümüzdeki günlerde bu konu ile alakalı açıklamamız olur" dedi.

ÖZER´İN SAKATLIĞI

Sakatlara ilişkin de bilgiler veren Er, "Özer, önümüzdeki hafta başında başlayabilir gibi bir rapor var. Onun durumuna bakacağız. Sezon başı kampına geç katılmıştı maalesef, Milli aralarda da yaptığımız kamplarda sakattı. Maalesef burayı da boş geçiriyor. Bu anlamda çok büyük sıkıntı hem takımımız hem kendisi için. Sağlıklı bir şekilde dönmesini istiyorum açıkçası. Sağlık ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Vefa Temel ayrı çalışıyor. Ramazan Keskin´in küçük bir problemi oldu, MR çektirdik belki 4-5 gün takımdan ayrı kalacak. Onun haricinde takımımız çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-16 12:57:41



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