Uludağ'da kısıtlama kalktı, pistler doldu Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşmasıyla kayak pistleri açıldı, otellerde konaklayanlar pistlere akın etti

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da kısıtlamaların otelde konaklayanlar için kalkmasıyla kayak pistleri doldu taştı. Kızağını, kayağını alan herkes pistlere akın etti. Uludağ'da kar kalınlığının 50 santimetre olması ve pistlerin kayak yapmaya elverişli hale gelmesiyle de sezon açıldı.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Hafta sonu da etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı. otelcilerin ve tatilcilerin yüzünü gecikmeli de olsa güldürdü. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tatilciler, pistlerin kullanıma açılması ve kısıtlamanın kalkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

Kimi çocuğu ile kızağa binerken kimi ise kayak takımlarıyla sezonun açılışını yaptı.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, “Şu anda bütün mekanik tesisler açık. 3’te 2’si açık olan otellerin de tamamen dolu olması işletmecileri de sevindirdi. Otellerde kalanlara şu an kayak yapma kısıtlaması olmadığı için gönüllerince eğleniyor. Daha önce 1 saatte 30 kez zirveye inip çıkarken şimdi 40 kez çıkabiliyor. Tatilciler daha özgür kayak yapıyor. Ancak gönül ister ki bu salgın bitsin, herkes dağa gelsin. Yurt dışına giden vatandaşlarımıza bizler hizmeti yurt içinde verirsek ekonomimize de katkı sağlayacaktır’ dedi.

Ankara’dan gelen bir genç ise, “Pistlerin açılmasının tadını çıkarıyoruz. Otelde zor yer bulduk. Bence herkes 1 ay gecikmeli yağan kar yağışının acısını çıkaracaktır. Otellerde kalanların kısıtlamalardan kayak için bir nebze olsa da muaf olması çok güzel. Ancak yine de herkes burada çok dikkatli” diye konuştu.

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