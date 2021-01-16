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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Avrupa Bursaspor’u takip ediyor"

İHA

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Avrupa Bursaspor’u takip ediyor"

Sezona genç oyuncularının performansıyla damga vuran TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un Teknik Direktörü Mustafa Er, yaptığı açıklamada, “Şu anda sadece Bursa, Türkiye değil Avrupa Bursaspor’u takip ediyor. Bu anlamda çok değerli bir takımız. Bunu koruyabilmek, daha da kuvvetlendirebilmek bizim elimizde” ifadelerini kullandı.
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un Teknik Direktörü Mustafa Er, Antalya’da devam eden kampın 4’üncü gününde açıklamalarda bulundu. Kampın yoğun şekilde devam ettiğini belirten genç teknik adam şunları söyledi: “Çalışmalarımız hafta sonuna kadar da bu şekilde devam edecek. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Adana Demirspor maçına kadar tempomuzu biraz düşürerek tamamen hem taktik hem de mental anlamda hazırlanacağız. Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok. Oyuncularımızın katılımı oldukça iyi. Son derece iyi çalışıyorlar. Zaten ligi bitirdiğimiz nokta iyi bir noktaydı. Tek amacımız bıraktığımız yerden devam edebilmek. Her maça olduğu gibi Adana Demirspor maçını da önemsiyoruz. İyi hazırlanacağız. Adana’ya buradan direkt olarak geçeceğiz. En büyük amacımız ikinci yarıya iyi ve güçlü bir başlangıç yapmak.”
“Telafisi olmayan ve sert maçlar oynayacağız”
Takımın genel durumu hakkında da bilgi veren Mustafa Er, şöyle devam etti: “Hem şu andaki durumdan hem de kamptan memnunum. Geldiğimiz günden itibaren katılımcılar. Her anlamda kendilerini geliştiriyorlar. Tüm oyuncularımızın katılımından gayet memnunum. Bunu sürdürebilir hale getirebilmek çok önemli. Bunun için de tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Başlangıcı çok önemsiyorum, özellikle Adana Demirspor maçıyla ilgili başlangıcı. Cumartesi günü her anlamda hazır olarak o maça çıkacağımızın sözünü verebilirim. Rakip analizi yapıyoruz ama rakibimizin takviyeleri var. Transfere devam ediyorlar. Oyunsal anlamda ne yapabilirler, değişikliğe gidebilirler mi bunlar soru işaretleri. Ancak biz genel yapı itibariyle ne oynadıkları neler yapabilecekleriyle ilgili çalışıyoruz. Telafisi olmayan ve sert maçlar oynayacağız. Biz de bunun farkındayız. Öncelikli hedefimiz psikolojik olarak buna hazır olabilmek. Sonra da fiziksel ve taktiksel olarak hazırlanabilmek. Bu anlamda oyuncularımızı sürekli uyarıyoruz. İkinci yarının ilk yarı gibi değil dozajı daha yüksek, sertliği yüksek her anlamda zorlu bir sürecin bizleri beklediğini anlatıyoruz.”
“Avrupa Bursaspor’u takip ediyor”
Genç futbolcularla ilgili çıkan transfer söylentileri hakkında da konuşan Mustafa Er, “Bahsedilen oyuncular çok genç. Duygu karmaşıklığını yönetmekte çok zorlanıyorlar. Bunu FraportTAV Antalyaspor maçında çok net olarak gördük. Bununla alakalı sürekli konuşuyoruz. Bireysel ve gruplar halinde konuşuyoruz. Bu süreci yönetebilmeyi de öğrenmeleri gerekiyor. Şu anda sadece Bursa, Türkiye değil Avrupa Bursaspor’u takip ediyor. Bu anlamda çok değerli bir takımız. Bunu koruyabilmek, daha da kuvvetlendirebilmek bizim elimizde. Buna oyuncularımızı da katarak bu duygu karışıklığını yönetebilmek kulübün hem marka değerini hem de takımla beraber bireysel performansları daha da yukarıya çekebilirsek kulübün kurtuluşu bu olacaktır. Belki de tek kurtuluşu bu. Oyuncular şu anda çok büyük bir işi başarıyorlar. Ben bunu puan olarak da söylemiyorum. Maçlar gidiyor geliyor çünkü. Net olarak daha fazla puana sahip olabilirdik. Özellikle saha içinde gösterdikleri eylem bizim için çok önemliydi. Tüm Türkiye’den pozitif olarak geri bildirimler aldık. Bu anlamda çok mutluyuz. Burada soğuk kanlı ve mütevazi olup çalışmaya devam etmek zorundayız. Bu bizi farklı bir profile sokmamalı. Sürekli çalışmalıyız. Tek prensibimiz çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak. Biz çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz.” İfadelerini kullandı.
“Bu konuda ciddi anlamda geç kaldık”
Transfer tahtasına ilişkin de konuşan Er, şu ifadeleri kullandı:“Başkanımız gerekli açıklamaları yapacaktır. Bu konunun içerisinde çok olmak istemiyorum, benim işim saha. Sahaya odaklıyım. Açılsa da açılmasa da belirli hamleler yapılabilir. Bu konuda ciddi anlamda geç kaldık. Bütün takımlar transferlerini yapıyorlar, biz de artık maç haftasına giriyoruz. Listemizdeki oyuncuların birçoğu transfer yaptılar ya da kendi takımlarında kalmaya devam ettiler. Şu dakikadan itibaren yapılacak transferler çok ciddi anlamda incelenmesi gerekiyor, bu süreç çok sıkıntılı bir süreç. Bu süreci doğru yönetmek gerekiyor ki biz bugüne kadar hiçbir oyuncu ile temas kurmadık. Transfer engelinin büyük ölçüde kaldırılamayacağını düşünürsek, bu adımı zaten yönetim atacaktı. Hiçbir oyuncu ile temas kurmadığımız noktada son 1015 günde yapılacak transferler bize ne getirir, ciddi anlamda sağlıklı düşünmek lazım. Bu konu yönetimin konusu ama bana göre çok geç kalındı, geçen sene bu konuda çok büyük hatalar yapıldı, gelinen nokta ortada. Mevkisel eksikliklerimiz var, 34 takviye düşünüyorduk ama bu bile zor görünüyor. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Dikkatli olmamız gereken bir sürece girdik.”
“Recep Aydın yüksek ihtimal ayrılacak”
Recep Aydın’ın takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine gelen soruyu da yanıtlayan Teknik Direktör Mustafa Er, şu cevabı verdi:“Pazartesi gününe kadar izin verdik. Pazartesi gününden sonra netleşecektir. Yüksek ihtimalle ayrılacak gibi görünüyor. Ona izin verdik, değerlendirecek bu süreci. Hem kulübün menfaati, hem de oyuncunun menfaati için önümüzdeki günlerde bu konu ile alakalı açıklamamız olur.”
Sakat futbolcuların durumu ne?
Sakatlıklara ilişkin de bilgiler veren Mustafa Er,“Özer, önümüzdeki hafta başında başlayabilir gibi bir rapor var. Onun durumuna bakacağız. Sezon başı kampına geç katılmıştı maalesef, milli aralarda da yaptığımız kamplarda sakattı. Maalesef burayı da boş geçiriyor. Bu anlamda çok büyük sıkıntı hem takımımız hem kendisi için. Sağlıklı bir şekilde dönmesini istiyorum açıkçası. Sağlık ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Vefa Temel ayrı çalışıyor. Ramazan Keskin’in küçük bir problemi oldu, MR çektirdik belki 45 gün takımdan ayrı kalacak. Onun haricinde takımımız çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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