Poşetle kaydılar...Kar keyfini çocuklar çıkardı Dağ ilçelerinde çocuklar doyasıya eğlendi

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Bursa'nın dağ ilçelerinde kar yağışı her yeri beyazlara bürüdü. Büyükorhan ilçesinde yoğun kar yağışının keyfini en çok çocuklar sürdü. Poşetlerle kayak yapan çocukların keyfi görülmeye değerdi.

Meteoroloji Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı uyarısı yaparken, şehrin dağ ilçelerinde de çocuklar karın tadını poşetle kayarak çıkarıyor. Büyükorhanda kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Yenice Mahallesi'nde bir grup çocuğun ellerindeki poşetlerle yokuştan kayarken yaşadıkları mutluluk görüntülendi. Kar keyfini doyasıya yaşayan çocuklar poşetle kaymanın keyfini çıkardı.

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