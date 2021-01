Bursaspor’dan Pablo Martin Batalla mesajı

Bursaspor Kulübü, efsane ismi Pablo Martin Batalla’nın doğum gününü unutmadı. Yeşil beyazlılar, “Bizlere yaşattığı her şey için teşekkürler” mesajı yayımladı.

Bursaspor’un Süper Lig şampiyonluğunda başrol oynayan ve sonraki senelerde de önemli başarıla imza atara kulüpte efsaneleşen Pablo Martin Batalla’nın doğum günü de unutulmadı. 37 yaşına giren yeşil beyazlı takım efsane futbolcusu için, Bursaspor taraftarı, sosyal medyada on binlerce mesajla Arjantinli futbolcunun doğum gününü kutladı. Bursaspor Kulübü de efsanesinin doğum gününü unutmadı. Yeşil beyazlı kulüp, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Pablo Martin Batallaaaaaa Bizlere yaşattığın her şey için teşekkürler! Doğum günün kutlu olsun PMB10”

