Bursa'da, plastik fabrikasında yangın

Muammer İRTEM/ BURSA (DHA)BURSA´da plastik enjeksiyon üreten fabrikanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Nilüfer ilçesine bağlı merkez Tahtalı Mahallesi´nde plastik enjeksiyon üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde, saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, tüm depoyu sardı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 itfaiye aracı ile 24 personelin müdahale ettiği yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın depo kısmındaki ürünler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-01-16 21:31:10
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