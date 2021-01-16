Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3)

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ARAÇLARIN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi Ege Sokak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağaç, iki otomobilin üzerine devrildi. Üzerinde biriken kar kütlesinin ardından kökünden devrilen ağaç, park halindeki iki otomobilde hasar oluşturdu. Araç sürücüleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı elektrikli testere yardımıyla parçalara ayırarak, otomobillerin üstünden kaldırdı.

AMBULANS İÇİN YOL TEMİZLENDİ

Kestel ilçesi Gözede Mahallesi'nde ise rahatsızlanan bir hasta için yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle karla kapanan yolda ilerleyemedi. Durumun haber verilmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yolda kar kürüme çalışması yapıldı. Açılan yolda ilerleyen ambulans, mahalleden aldığı hastayı sağlık merkezine ulaştırdı.

Ekiplerin yol açma videosunu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Kestel, Gözede Mahallemizde ambulansın yolunu açıyoruz. Önceliğimiz sağlık, önceliğimiz vatandaşımıza hizmet" ifadelerine yer verildi.Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMYavuz YILMAZ

2021-01-16 22:56:15



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