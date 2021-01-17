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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğalgaz faturanızı düşmenin püf noktaları

İHA

Doğalgaz faturanızı düşmenin püf noktaları

Bursagaz, 1117 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla kaynakların verimli kullanımı konusunda önemli bilgiler paylaştı. Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, sürdürülebilir bir dünya için kaynakların verimli kullanımının büyük önem taşıdığını belirterek, alınacak küçük önlemlerle büyük enerji tasarrufu sağlanabileceğine dikkat çekti.
Bursagaz, 1117 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında abonelerine doğal gaz kullanımı ve enerji tasarrufuyla ilgili önerilerde bulundu. Sürdürülebilir bir dünya için kaynakların verimli kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirten Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, “Binalarda ve evlerde alınan küçük önlemlerle büyük enerji tasarrufları sağlanabilir. Bu doğrultuda atılacak her adımın geleceğe yapılan yatırım anlamına geldiğine inanıyoruz” dedi.
Bursagaz olarak daha yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunma çalışmalarına, şirketin merkez binasında yaptıkları çalışmalarla da destek verdiklerini belirten Çermikli, şöyle devam etti:
“LEED Platinum Sertifikası’na sahip, sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımla tasarlanan Genel Müdürlük binamızda yürüttüğümüz çalışmalarla, enerji tüketiminde yıllık yüzde 14’e varan oranlarda tasarruf sağlıyoruz. Bu oran, 22 evin yıllık tükettiği elektrik enerjisine (yıllık bir evin ortalama elektrik kullanımı 2.400 kilovat) denk geliyor. Elektrik tüketiminin otomasyon sistemiyle kontrol edildiği binada, çatı ve cephesindeki güneş panelleri ve rüzgar türbini ile elektrik enerjisi ihtiyacının önemli bir kısmı güneş ve rüzgâr enerjisinden karşılanıyor. Ayrıca trijenerasyon sistemiyle üretilen enerji, binanın enerji ihtiyacına büyük ölçüde katkıda bulunuyor. Trijenerasyon sisteminden 2020 yılında 148.315 kilovat saat elektrik enerjisi üretilerek binanın toplam elektrik tüketiminin yüzde 39'u karşılandı. Bu oran da 62 evin bir yılda tükettiği elektrik enerjisine eşit oluyor. Bursagaz Genel Müdürlük binasında yapılan çalışmalarla toplamda 84 konutun enerjisine eş değerde tasarruf sağlandı.”
Bursagaz tarafından yapılan açıklamada, binalarda yalıtım ile faturalarda iklim şartlarına bağlı olarak yüzde 50 civarında tasarruf sağlanabileceğine vurgu yapıldı. Merkezî sistemlerde kullanılan pay ölçer ile tüketicinin, harcadığı kadar faturada yüzde 30’a kadar tasarruf sağlanabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Kombinizi 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak yakıt tüketiminde yüzde 6 tasarruf sağlayabilirsiniz. Radyatörlerin ısı akışına engel olmayacak şekilde kullanılan ev eşyaları, meydana gelebilecek ısı kaybını önlerken, örtülen radyatörler, yakıt tüketiminde yüzde 15’e varan oranlarda artışa neden olabilir” gibi öneriler paylaşıldı.
Bursagaz, kaynakların verimli kullanımı konusunda şu başlıklarda önemli hususlara dikkat çekti:
Isınma
Radyatörlerin arkasına ısı levhası koyun. Radyatörleri mobilya ve benzeri eşyalar veya perdeler ile kapatmayın. Radyatörler örtülürse yakıt tüketimi yüzde 15 artar.
İdeal oda sıcaklığı 20 ila 22 derece arasındadır. Odalarda termostat kullanarak dereceyi kontrol altına alın. Termostat kullanmıyorsanız ısı ayarlamalı vanaları tercih edin. Termostatınızı, bir günden fazla evden uzak kalacaksanız kapatın.
Pencerelerinizde çift cam kullanın veya pencere kenarlarındaki boşlukları bunun için üretilen süngerler ile kaplayın. Can ve mal güvenliği için menfezi kapatmayın.
Sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerinizin örtülü olması büyük enerji tasarrufu sağlar. Pencerelerinizden güneş çekildiği zaman perdelerinizi kapatın.
Konutlarda ısıtılmayan bölümlere açılan kapıları (hol, banyo, tuvalet vb.) sadece kullanılacağı zaman ve kısa süreli açık tutun.
Kombileri, kısa süreli açıp kapatmayın. Kombiler kullandığı yakıtın büyük bölümünü ilk 30 dakika içinde suyu ısıtmak için kullanır. Bu sebeple düşük sıcaklıkta sürekli olarak kullanılan kombiler daha az yakıt tüketir.
Isıtıcı cihazlarınızın bakımlarını yetkili servislere düzenli olarak yaptırın ve filtreleri düzenli olarak temizletin.
Baca çekişi iyi olmayan eskimiş bacaların, standarda uygun paslanmaz çelik bacalarla değiştirilmesi, cihazınızın verimini arttırır. Bu da daha ucuza ısınmanıza katkı sağlar.
Sıcak Su
Sıcak su termostatınızı 50C’ye ayarlayın. Su ısıtma kontrol vanasını “pilot” konumuna getirin, eğer evden bir hafta veya daha fazla uzak kalacaksanız kapatın. Evden kısa süreli ayrılacaksanız dereceyi en düşük seviyeye getirin.
Sıcak su boruları yerden ve duvar diplerinden geçtiğinden suyun soğumasına neden olur. Boruları izole ettirerek bunun önüne geçebilirsiniz.
Su tasarruflu duş başlıkları kullanın. Sızdıran muslukları tamir ettirin.
Bulaşıkları elde yıkıyorsanız durulamayı mümkün olduğunca soğuk suyla yapın. Makinede yıkıyorsanız makineyi tamamen doldurmaya özen gösterin.
Elektrik kesildiğinde kombinizi kapatın.
Pişirme
Yemek pişerken fırının veya tencerenin kapağını sık sık açmayın. Yemeğin pişme süresini ve sıcaklık talimatlarını göz önünde bulundurun.
Ocağı ve fırını ısınma amaçlı kullanmayın.
Fırınınızda ön ısıtma yapmayın.
Düdüklü tencere kullanmayı tercih edin.
İzolasyon
Binalardaki ısı kayıplarının dağılımı şu şekildedir: Dış duvardan kaçan ısı miktarı yüzde 30; çatıdan kaçan ısı miktarı yüzde 7; pencerelerden kaçan ısı miktarı yüzde 40; kapı ve havalandırmalar sebebi ile oluşan ısı kayıpları yüzde 17; döşeme ve tabandan oluşan ısı kayıpları ise yüzde 6’dır.
Binanıza ısı yalıtımı yaparak, binadan dışarıya olan ısı kaybını azaltabilirsiniz. Böylelikle ısınma için tüketilen yakıt miktarı da azaltılmış olur. Bu azalma miktarı, iklim koşullarına da bağlı olarak yüzde 5070 oranındadır. Bu da doğal gaz faturalarının yüzde 5070 düşük gelmesi demektir. Isı yalıtım önlemleri, binanın toplam inşaat maliyetinin en fazla yüzde 3’ünü tutar.
Hermetik kombinizi kapalı balkonlarda kullanırken havalandırma menfezlerini açık bırakın.
Hermetik kombinizi açık balkonlarda kullanırken mutlaka koruyucu bir dolap içerisinde muhafaza edin.
Yılda bir defa yetkili baca firmaları tarafından bacalarınızı temizletin.
Kapı ve pencerelerinizi yeniden yaptırırken izoleli malzemeler tercih edin. Konutlardaki tüm ısı kaybının yüzde 25’i pencere ve kapılardan olmaktadır. Mevcut izolesiz kapı ve pencerelerinizin kenarlarındaki boşlukları pencere süngeri ile kaplayın.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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