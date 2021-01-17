Bursa'da kayıp engelli genç kadın 3 gündür aranıyor

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Bursa'da 3 gündür kayıp olan engelli genç kadına hala ulaşılamıyor.

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan ikametinden 3 gün önce ayrılan engelli Ayşe Turan, kayıplara karıştı. Ailesi polis ekiplerine ihbarda bulunsa da genç kadın, 3 gündür yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı.

Ailesi, kayıp kadını bulan ya da gören kişilerin 0531 565 3960 numaralı telefonu aramasını belirtti.

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