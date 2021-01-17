Bursa'da kısıtlama saatinde seyir halindeki otomobil ile çekici çarpıştı O anlar kameralara yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da kısıtlamada seyir halinde bulunan bir otomobil ile çekici çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlamada seyir halindeki bir otomobil ile yolda ilerleyen bir çekici çarpıştı. O anlar kamaralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.