Uludağ'da yoğun kar...Zirve pistler tatilcilere kaldı Uludağ’a tatil yapmaya gelenler pistlerin tadını çıkardı Uludağ’da kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Uludağ’ın zirvesine günübirlikçiler çıkamadığı için zirvenin keyfini tatilciler çıkarıyor. Yoğun kar yağışının gerçekleştiği Uludağ'da konaklayan vatandaşlar, pistlerde kayak yaparak stres attı.

Uludağ’da yaklaşık 1 hafta önce başlayan kar yağışı her geçen gün etkisini arttırarak devam ediyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı. Günübirlikçi vatandaşların kısıtlamalar sebebiyle zirveye çıkamazken, otellerde konaklayan vatandaşlar kar yağışının keyfinin doyasıya yaşadı. Pistlerin de konaklayanlara açılmasıyla kızağını ve kayak takımlarını alan yerli ve yabancı turistler kayarak stres attı. İstanbul’dan geldiklerini belirten tatilciler, “Sakin olması güzel. Salgın sürecinde evlerden kalmanın stresini atıyoruz. İnşallah biran önce bu salgından kurtuluruz. İstanbul'da yaşıyoruz. Kaçıp burada biraz olsun nefes aldık. Kar yağışı da çok hoşumuza gidiyor” dedi.

Küçük bebeği ile karın keyfinin çıkaran başka bir vatandaş ise, “Tatil güzel geçiyor. Ama biraz bebek ile zor. Sabah ben kaydım, şimdi babası kayıyor. Kontroller ve alınan önlemler güzel. Ailecek kafa dinliyoruz” şeklinde konuştu.

Acemi kayakçıların düşme anları kameralara yansırken, Jandarma ekipleri ise, hem pistlerde hem de zirveye çıkmak isteyenlerin evraklarında ve araçlarında gerekli kontrolleri aralıksız sürdürüyor.

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