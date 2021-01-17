Bursalılar dikkat! Dondurucu soğuklar geliyor

Bursa’da hissedilen hava sıcaklıkları ciddi şekilde düştü, kış havası kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının bugün en yüksek 1, gece sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin verilerine göre; Bursa’da bugün ve yarın kar yağışının ardından, dondurucu soğuklar geliyor. 5 günlük hava tahmin raporuna göre pazartesi ve salı günü en düşük sıcaklığın sıfırın altında 7 derece olması, çarşamba günü sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ayrıca, önümüzdeki 4 gün için de Bursa ve çevre iller için zirai don uyarısı yapıldı.

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