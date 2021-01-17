Bursaspor'u zorlu maçlar bekliyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)İkinci yarıya Adana Demirspor deplasmanı ile başlayacak Bursaspor, ilk 4 maçında üst sırasındaki ekipler ile karşılaşacak. Zirvenin 8 puan gerisindeki Bursa ekibi, zorlu fikstürü avantaja çevirmeye çalışacak.TFF 1´inci Lig ekiplerinden Bursaspor, devre arası çalışmalarını Antalya´da gerçekleştirdiği kamp ile sürdürürken, ikinci yarıya zorlu bir fikstür ile başlayacak. 23 Ocak Cumartesi günü Adana Demirspor deplasmanıyla birlikte 18´inci hafta maçına çıkacak olan Bursa temsilcisi, sonraki 3 mücadelesinde de puan cetvelinde üst basamaklarında yer alan ekipler ile kozlarını paylaşacak.Antalya´daki kamp sonrası direkt olarak Adana´ya geçecek olan Bursa ekibi, sonraki hafta bir üst basamağındaki Altınordu´yu evinde ağırlayacak. 20´nci haftada ise ligin ilk yarısını lider kapatan Giresunspor´a konuk olacak yeşil-beyazlılar, ilk yarıda evinde 2-1 kaybettiği maçın rövanşı için sahaya çıkacak. Bursaspor, 4 maçlık zorlu periyodu ise sahasında 6´ncı sıradaki Tuzlaspor maçıyla noktalayacak.
İÇ SAHADAKİ SON 6 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI
Sezonun ikinci yarısında Bursaspor, 9 kez iç saha maçı oynayacak. Bu sezon iç saha maçlarında iyi bir grafik sergileyen Bursa ekibi, normal sezonu evindeki Ankara Keçiörengücü maçıyla tamamlayacak. Topladığı 27 puanın 15´ine iç saha maçlarında ulaşan yeşil-beyazlılar, 5 galibiyetin yanı sıra 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. Evindeki son 6 maçın 5´ini kazanan Bursaspor´da bu durum ise avantaj olarak görülüyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-01-17 11:15:36
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