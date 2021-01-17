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Bursa beyaza büründü

DHA

Bursa beyaza büründü


Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) BURSA´da dün itibariyle başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürüyor. Bugün ve yarın da devam etmesi ön görülen kar yağışları nedeniyle beyaza bürünen kent merkezi, dronla havadan görüntülendi. 
Bursa´da uzun süredir beklenen kar yağışı, dün itibariyle başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bugün itibariyle şehir merkezinde de kendini hissettirdi. Aralıksız devam eden kar yağışı sebebiyle kent merkezi beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan kentte, belediye ekiplerince yollarda tuzlama çalışmaları devam ederken, emniyet görevlileri de kar yağışını fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşları uyarıp, evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre Bursa´da hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçülürken, kent merkezindeki kar kalınlığı ise yer yer 11 santimetreye çıktı. Hava tahmin raporlarına göre, dün başlayan kar yağışının 3 gün boyunca etkili olması beklenirken, 19 Ocak Salı gününden itibaren kar yağışlarının yerini yağmura bırakması ön görülüyor. Öte yandan kent merkezindeki kar yağışı, dron ile havadan görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-01-17 11:44:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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