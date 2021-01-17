Motosiklet hırsızlığı kamerada

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Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA) BURSA´nın Gemlik ilçesinde, apartmanın önündeki motosikletin çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, sabah 07.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Eskipazar Caddesi, Şirinler Sokak üzerinde meydana geldi. Apartman önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını gören Ekrem D., durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin yol üzerinde ilerlerken motosikleti alarak kaçtığını belirledi. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-01-17 12:20:49



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