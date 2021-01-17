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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da sıfır derecede karların üzerinde koştular

İHA

Bursa'da sıfır derecede karların üzerinde koştular

Bursa'da master atletler her pazar günü 10 kilometre koşuyor. Bu sefer de sıfır derecenin altında karların üzerinde koştular.
Bursa'da yaşayan ve master atlet olan bir grup her pazar olduğu gibi bu pazarda koşularını ihmal etmedi. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altında olmasına rağmen karların üzerinde koşan atletler yine geleneklerini bozmadı. Master atlet olan Enver Koç ise o anları kayıt alarak, "Kar olsa da spora devam" mesajı verdi.
Spor sonrası kardan adam yapıp poz vermeyi de ihmal etmediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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