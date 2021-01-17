Mustafakemalpaşa'da can dostları için seferberlik

Karla mücadele kapsamında yürüttüğü etkin çalışmalarla dikkat çeken Mustafakemalpaşa Belediyesi, yiyecek bulamayan can dostları için de seferber oldu.



Kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren hizmetlerin aksamaması için özveriyle çalışan ekipler, soğuktan etkilenen can dostu hayvanları da unutmadı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın talimatıyla, merkezdeki mama odakları ile doğada yaşayan canlılar için yiyecek bırakıldı. İlçe merkezi, Tümbüldek ve Suuçtu’daki onlarca sevimli dostu besleyen ekipler, kış şartlarına karşı dayanıksız olanları araca alarak barınakta koruma altına aldı.

Başkan Kanar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Hayvan Barınağında görevli arkadaşlarımız ve uzman veterinerimizle kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan minik dostlarımızı ziyaret ettik. Mama olduklarına takviye yiyecek tedariği sağladık. Karda mahsur kalan üç küçük dostumuzu da tedavi altına aldık.” dedi.

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