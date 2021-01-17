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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kar sonrası sürücüler zor anlar yaşadı

DHA

Bursa'da kar sonrası sürücüler zor anlar yaşadı


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da etkili olan yoğun kar sonrası, MudanyaBursa yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, bölgeye çok sayıda kar küreme aracı sevk edildi.
Bursa'da dün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, Mudanya-Bursa yolunda kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken bölgeye polis, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri ile kar küreme araçları sevk edildi. Bazı araçlar traktörle çekilirken, bazı araçlar da görevli polis memurlarının yardımlarıyla hareket ettirildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-01-17 18:46:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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