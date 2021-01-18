Bursaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Mali sorunlar nedeniyle transfer engeline takılan ve kadrosuna henüz takviye gerçekleştiremeyen Bursaspor´da, 8 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Bursaspor, genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile TFF 1. Lig´de mücadelesini sürdürürken, transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremiyor. Mali açıdan da zor günler yaşayan kulüpte, 8 oyuncunun sözleşmesi ise, bu sezonun ardından sona erecek. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Ali Akman, sözleşme uzatmaya sıcak bakmazken; Haziran 2021 itibariyle de serbest kalacak. Genç santrfor için, yurt içi ve yurt dışından birçok kulüp ise devreye girmiş durumda.
RECEP AYDIN´IN ERKEN AYRILIĞI BEKLENİYOR
Sözleşmesi Haziran 2021´de sona erecek bir diğer oyuncu 30 yaşındaki Recep Aydın ile de, yolların devre arasında ayrılması bekleniyor. Yeşil beyazlılarda; geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen deneyimli isimler Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Cüneyt Köz´ün yanı sıra, Onur Atasayar, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail Can Çavuşluk gibi genç oyuncular da, sözleşme uzatılmaması halinde serbest kalacak.
GENÇLERLE UZUN SOLUKLU SÖZLEŞMELER
Bursaspor´da mevcut kadro içerisinde önemli oyuncuların sözleşmeleri ise, daha önce yapılan anlaşmalarla uzatıldı. Buna göre; genç oyuncular İsmail Çokçalış, Canberk Yurdakul, Eren Güler´in sözleşmesi 2022 yılında, Deniz Aydın, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör, Tuğbey Akgün, Vefa Temel, Kerem Kök´ün sözleşmesi de 2023 yılında sona erecek. Bursaspor ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncular ise şöyle; Furkan Emre Ünver, Emirhan Aydoğan, Çağatay Yılmaz, Ramazan Keskin, Burak Kapacak, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş ve Kerem Şen.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-01-18 10:57:18
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