TOFAŞ, Avrupa'da tur peşinde



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftasında yarın Çekya´da ERA Nymburk´a konuk olacak. CEZ Sportovni Hala´daki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30´da başlayacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu´nda son hafta heyecanı yaşanıyor. JDA Dijon deplasmanında aldığı kritik galibiyetle grupta tur umutlarını 6. haftaya taşıyan ve ipleri eline alan TOFAŞ Basketbol Takımı, ERA Nymburk karşısına tur hedefiyle çıkacak. İlk maçta Bursa´da rakibine uzatmada 93-96 kaybeden Mavi Yeşilliler, Çekya temsilcisinden rövanşı alarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedeflerken; son haftada oynanacak Keravnos-JDA Dijon karşılaşmasında Fransız ekibinin parkeden mağlup ayrılması durumunda da bu maçın sonucuna bakmaksızın Bursa ekibi tur biletinin sahibi olacak. ING Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi´nde oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdüren TOFAŞ´ın grupta 3 galibiyet-2 mağlubiyeti bulunurken; rakip ERA Nymburk ise 4 galibiyet-1 mağlubiyetle bu maçlar öncesinde lider durumda.

TOFAŞ Bursa ile ERA Nymburk arasındaki mücadele yarın Çekya´nın Nymburk kentinde oynanacak. CEZ Sportovni Hala´daki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30´da başlayacak.

GRUP FORMATINDA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi normal sezonunda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar isimlerini son 16 takım arasına yazdıracak. Pandemi nedeniyle değiştirilen yeni formata göre 2020-21 sezonu play-off aşaması da grup formatında oynanacak. 2-3 Mart 2021 tarihinde başlayacak play-off aşamasında, kurayla 4'er takımın yer alacağı 4 yeni grup oluşturulacak. Play-off gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ise, 2021'in mayıs ayında düzenlecek 8'li finale katılmaya hak kazanacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-18 11:13:10



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