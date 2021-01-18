Saatte 1 yangın, 1 kurtarma olayı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saatte 1 yangın, 1 kurtarma olayı

İHA

Saatte 1 yangın, 1 kurtarma olayı

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 2020 yılında il genelinde 8916’sı yangın, 8785’i arama kurtarma ve 117’si diğer itfaiye olayları olmak üzere toplam 17 bin 818 olaya müdahale etti. Bu verilerle saatte 1 yangın ve 1 kurtarma olayının yaşandığı Bursa’da üstün bir performans sergileyen itfaiye ekipleri, aynı zamanda Elazığ ve İzmir’de meydana gelen depremlerde de araka kurtarma çalışmalarında aktif olarak rol aldı.
Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan hizmet alanını oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı Bursa’da toplam 530 personelle hizmet veriyor. Bütünşehir uygulamasının ardından merkeze uzak bölgelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla 757 gönüllüyü de alev savaşçıları arasına katan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2019 yılında 17 bin 300 olaya müdahale ederken, bu sayı 2020 yılında 17 bin 818’e çıktı.
Saatte bir yangın çıkıyor
Bünyesindeki 118 itfaiye aracının yanında 83 gönüllü istasyonda 70 traktör tankeri ve 13 itfaiye aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa itfaiyesi, 2020 yılında 8916 yangın, 8785 arama kurtarma ve 117 de farklı olaylara müdahale etti. Bu verilere göre 2020 yılında günde 24.4, saatte ise ortalama 1 yangın çıktı. Yine trafik kazaları, insan ve hayvan kurtarma faaliyetleri kapsamında günde 24, saatte 1 arama kurtarma çalışması yapıldı. En çok itfaiye olayı 4619 ile Osmangazi’de yaşanırken, onu 2838 ile Yıldırım, 2376 olayla Nilüfer, 1922 olayla İnegöl ve 1219 olayla Gemlik takip etti. En fazla yangın 5266 ile zirai alanlarda çıkarken, 1633 konut yangını, 667 taşıt yangını, 585 de iş yeri yangını yaşandı. 2020 yılında 550 trafik kazasına müdahale edilirken, 5201 hayvan kurtarma ve 3034 insan kurtarma faaliyeti yapıldı.
Yine 2020 yılında 626 kurumda 155 bin 670 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 2 bin 835 işyerine itfaiye raporu verildi ve 292 işyerinde de yangın denetimi yapıldı. Geçen yılın verileriyle günde en az 48 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, sadece yangınlarda değil, can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir performans gösterdi. Bursa sahillerinde 11 noktada 30 personelle verilen can kurtarma hizmeti sayesinde yaz sezonunda 39 vatandaş boğulmaktan kurtuldu.
Önce güvenlik
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı ve yaşanılabilir şehri oluşturmanın en önemli şartlarından birinin güvenlik olduğunu söyledi. Can güvenliğinin tehlikede olduğu bir yerde kimsenin yaşamak istemeyeceğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu nedenle itfaiye, belediyecilik hizmetlerinde en hayati alanlardan biri. Gerek olası yangınlara anında müdahale, gerekse can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi noktasında itfaiyemize ekip ve ekipman anlamında sürekli takviyeler yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

21 günlük eğitimle iş sahibi oluyorlar
YEREL HABERLER 21 günlük eğitimle iş sahibi oluyorlar
TOFAŞ, Avrupa'da tur peşinde
YEREL HABERLER TOFAŞ, Avrupa'da tur peşinde
Bursaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor
YEREL HABERLER Bursaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor
(Özel) İyi ki varsın "kardan adam" Bursa'da kardan yapılan adam ve kadınlar Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi Kimisi yaptığı kardan adamla halay çekti, kimisi salıncağa bindirdi, kimisi korona virüse dikkat çekmek için maske taktı, kardan adamlardan çok kardan teyzeler, gelinler dikkat çekti Yapılan birbirinden ilginç kardan adamlar için çekilen videolar korona pandemisinde vatandaşları "biraz olsun" gülümsetti
YEREL HABERLER (Özel) İyi ki varsın "kardan adam" Bursa'da kardan ...
Mobilyası ile ünlü İnegöl'de kardan koltuk yaptı
YEREL HABERLER Mobilyası ile ünlü İnegöl'de kardan koltuk yaptı
Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard yaptı
YEREL HABERLER Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple snowboard ...
(Özel) Uludağ’dan kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER (Özel) Uludağ’dan kartpostallık görüntüler
(Özel) Ticari takside alkol alırken yakalanan genç kadın, "hastaneye gidiyordum" dedi Ceza yememek için taksiden inmeyen kadın, güçlükle ikna edildi
YEREL HABERLER (Özel) Ticari takside alkol alırken yakalanan genç ...
Yoğun kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş telef oldu
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş ...
(Özel) Bursa'da ikinci defa motoru çalınan kurye isyan etti Motoru çalınan kurye siparişleri artık yaya olarak götürüyor Özel güvenlik üniformalı hırsızın motoru çalma anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da ikinci defa motoru çalınan kurye ...
(Özel) Bursa'nın tarihi mekanlarından kartpostallık muhteşem görüntüler Kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'nın tarihi mekanlarından kartpostallık ...
Menekşe Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 11 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Menekşe Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 11 saat ...
8 dağcı 9 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER 8 dağcı 9 saat sonra bulundu
Bursa’da kayıp dağcı alarmı İznik’te karda kamp yapan 8 dağcıdan 5 saattir haber alınamıyor Bölgede alarma geçen jandarma ekipleri kaybolan dağcıları arıyor
YEREL HABERLER Bursa’da kayıp dağcı alarmı İznik’te karda kamp yapan ...
Bursa'da kar sonrası sürücüler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Bursa'da kar sonrası sürücüler zor anlar yaşadı
Bursa Valiliği, Uludağ'daki eğlenceye 76 bin 380 lira ceza kesildiğini duyurdu
YEREL HABERLER Bursa Valiliği, Uludağ'daki eğlenceye 76 bin 380 lira ...
Bursa’ya e-spor merkezi
YEREL HABERLER Bursa’ya e-spor merkezi
Mustafakemalpaşa'da can dostları için seferberlik
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da can dostları için seferberlik
Yağan kar kısıtlamayı unutturdu
YEREL HABERLER Yağan kar kısıtlamayı unutturdu
Uludağ'da pandemi kurallarını ihlal eden gruba 76 bin TL ceza
YEREL HABERLER Uludağ'da pandemi kurallarını ihlal eden gruba 76 bin ...
Bursa’da kar esareti Mudanya-Bursa yolu çift yönlü trafiğe kapandı, yüzlerce araç yolda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Bursa’da kar esareti Mudanya-Bursa yolu çift yönlü ...
Faciayı ağaç engelledi
YEREL HABERLER Faciayı ağaç engelledi
Genelgenin ardından Uludağ'daki pistler doldu taştı
YEREL HABERLER Genelgenin ardından Uludağ'daki pistler doldu taştı
Beyaza boyanan doğa harikası yaylada çamların güzelliği drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beyaza boyanan doğa harikası yaylada çamların ...