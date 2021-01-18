Saatte 1 yangın, 1 kurtarma olayı

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 2020 yılında il genelinde 8916’sı yangın, 8785’i arama kurtarma ve 117’si diğer itfaiye olayları olmak üzere toplam 17 bin 818 olaya müdahale etti. Bu verilerle saatte 1 yangın ve 1 kurtarma olayının yaşandığı Bursa’da üstün bir performans sergileyen itfaiye ekipleri, aynı zamanda Elazığ ve İzmir’de meydana gelen depremlerde de araka kurtarma çalışmalarında aktif olarak rol aldı.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan hizmet alanını oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı Bursa’da toplam 530 personelle hizmet veriyor. Bütünşehir uygulamasının ardından merkeze uzak bölgelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla 757 gönüllüyü de alev savaşçıları arasına katan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2019 yılında 17 bin 300 olaya müdahale ederken, bu sayı 2020 yılında 17 bin 818’e çıktı.

Saatte bir yangın çıkıyor

Bünyesindeki 118 itfaiye aracının yanında 83 gönüllü istasyonda 70 traktör tankeri ve 13 itfaiye aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa itfaiyesi, 2020 yılında 8916 yangın, 8785 arama kurtarma ve 117 de farklı olaylara müdahale etti. Bu verilere göre 2020 yılında günde 24.4, saatte ise ortalama 1 yangın çıktı. Yine trafik kazaları, insan ve hayvan kurtarma faaliyetleri kapsamında günde 24, saatte 1 arama kurtarma çalışması yapıldı. En çok itfaiye olayı 4619 ile Osmangazi’de yaşanırken, onu 2838 ile Yıldırım, 2376 olayla Nilüfer, 1922 olayla İnegöl ve 1219 olayla Gemlik takip etti. En fazla yangın 5266 ile zirai alanlarda çıkarken, 1633 konut yangını, 667 taşıt yangını, 585 de iş yeri yangını yaşandı. 2020 yılında 550 trafik kazasına müdahale edilirken, 5201 hayvan kurtarma ve 3034 insan kurtarma faaliyeti yapıldı.

Yine 2020 yılında 626 kurumda 155 bin 670 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 2 bin 835 işyerine itfaiye raporu verildi ve 292 işyerinde de yangın denetimi yapıldı. Geçen yılın verileriyle günde en az 48 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, sadece yangınlarda değil, can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir performans gösterdi. Bursa sahillerinde 11 noktada 30 personelle verilen can kurtarma hizmeti sayesinde yaz sezonunda 39 vatandaş boğulmaktan kurtuldu.

Önce güvenlik

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı ve yaşanılabilir şehri oluşturmanın en önemli şartlarından birinin güvenlik olduğunu söyledi. Can güvenliğinin tehlikede olduğu bir yerde kimsenin yaşamak istemeyeceğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu nedenle itfaiye, belediyecilik hizmetlerinde en hayati alanlardan biri. Gerek olası yangınlara anında müdahale, gerekse can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi noktasında itfaiyemize ekip ve ekipman anlamında sürekli takviyeler yapıyoruz” dedi.

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