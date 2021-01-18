Gönül rahatlığı ile aşılarını oluyorlar

Sağlık Bakanlığının ülke genelinde başlattığı sürecin bir parçası olarak birkaç gün içinde Medicana Bursa Hastanesinde bine yakın sağlık personelinin ilk doz aşılarını tamamlaması bekleniyor.

Medicana Bursa Hastanesi Covid19 aşı çalışmalarına devam ediyor. Salgının yıkıcılığı karşısında bilim insanlarının geliştirdiği aşı sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm topluma yaygınlaştırması hedefleniyor. Korona virüse karşı ülke genelinde başlatılan mücadelede etkin rol alan Medicana Bursa Hastanesi, bünyesinde oluşturduğu 15 birimde tüm hassasiyetiyle aşılama çalışmalarına devam ediyor. Başhekim Dr. Neşe Tunalı, kendisi de ilk aşı vurulanlardan biri olarak sürecin sağlıklı yürümesi için tüm önlemlerin alındığını, soğuk zincirin hassasiyetle takip edildiğini ve aşılama sonrası geri bildirimlerin düzenli olarak takip edildiğini belirtti. Tunalı, "Küresel salgında yıkıcı etkilere karşı dimdik ayakta duran fedakârca çarpışan sağlık çalışanlarımız aşılamayla birlikte daha büyük bir kararlılık ve azimle salgını yenme kararındadır. Salgın sürecinde kaybettiğimiz çalışma arkadaşlarımız anısına mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bilim insanlarının ürettiği ve beklediğimiz ilk parti aşılar hastanemize geldi ve personelimizi aşılamaları devam ediyor. İnşallah bugünden itibaren yoğun vaka yükselişlerini ve hasta kayıplarını yaşamayacağız. Tüm vatandaşlarımızı, aşı herkese yaygınlaştırılana kadar sabırlı ve tedbirli olmaya davet ediyorum. Henüz mücadelemiz bitmedi. Sağlık bakanlığının belirlediği periyotta sağlık çalışanlarından sonra 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar aşılanacak, ardından tüm topluma aşının yaygınlaştırılması çalışmaları devam edecek. Aşımızı olalım, bağışıklığı tüm topluma yayalım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.