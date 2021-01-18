Bursa'da su kesintisi

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacak. Adalet Mahallesi, Atariye Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Barış Mahallesi, Çırpan Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fevzidede Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Hamzabey Mahallesi, Sabribey Mahallesi, Selimiye Mahallesi, Şerefiye Mahallesi, Şevketiye Mahallesi, Şeyhmüftü Mahallesi, Viraca Mahallesi, Yunusemre Mahallesi ve civarında 19.01.2021 tarihinde 09:0023:50 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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