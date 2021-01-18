Yoğun kar yağışının ardından 2 ağıl çöktü, 9 büyükbaş telef oldu-Yeniden



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da, 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışının ardından 2 farklı mahalledeki ahırın ağıl kısmı çöktü. Çöken ağılın altında kalan toplam 9 büyükbaş hayvan telef oldu. Kent genelinde cuma günü başlayan kar yağışı, 2 gün boyunca aralıksız devam etti. Şehir merkezinde de etkisini artıran kar yağışının ardından Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi'ndeki Salih Bilgiç'e ait bir ahırın ağıl kısmı çöktü. Bölgede 1 metre kalınlığına kadar ulaşan karın ağırlığına dayanamayan ağılın çökmesiyle birlikte içeride bulunan 20 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu. 1 büyükbaş ise yaralı olarak kurtarıldı.EKİPLER SEFERBER OLDUKendi imkanlarıyla hayvanları ağılın içerisinden çıkaran Salih Bilgiç, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kardan dolayı kapalı olan mahalle yolu, Nilüfer Belediyesi ekiplerince açıldı. Bölgeye güçlükle ulaşan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, Korubaşı Mahallesinde de bir ağılın çöktüğü, burada ise 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.'3-4 YILDIR BU KADAR KAR YAĞMIYORDU'Yoğun kar yağışı sebebiyle ahırların çatılarındaki karları temizleyemediklerini söyleyen Salih Bilgiç, "Yoğun kar yağışından ağılın damındaki karı temizleyemedik. Ağıl yıkıldı. Hayvanlarımız da telef oldu. Herkesin damlarını küremesinde fayda var. 20 büyükbaş hayvandan 4 tanesi telef oldu. 3-4 yıldır bu kadar kar yağmıyordu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-01-18 12:21:50



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