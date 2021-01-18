Evinde 13 kilogram bonzai ele geçirilen uyuşturucu taciri tutuklandı

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 13 kilogram bonzai ele geçirilen K.Y., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.Y.´yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda K.Y.´nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda K.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 13 kilogram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.Y., mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-01-18 12:50:59



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