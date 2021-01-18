Karda ahır çöktü, 9 büyükbaş telef oldu

Bursa'da 3 gündür devam eden yoğun kar sebebiyle ahır çöktü, 6'sı büyükbaş 3'ü küçükbaş 9 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde cuma günü başlayan kar yağışı, 2 gün boyunca aralıksız devam etti.

Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi'ndeki Salih Bilgiç'e ait ahırın çatı kısmı biriken karın ağırlığına dayanamayıp çöktü. Kar yüzünden kapalı olan mahalle yolu, Nilüfer Belediyesi ekiplerince açıldı.

İçeride bulunan 6 büyükbaş, 3 küçükbaş olmak üzere toplam 9 hayvan telef olurken 1 büyükbaş hayvan ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle ahırların çatılarındaki karları temizleyemediklerini söyleyen Salih Bilgiç, "Yoğun kar yağışından ağılın damındaki karı temizleyemedik. Ağıl yıkıldı. Hayvanlarımız da telef oldu. Herkesin damlarını küremesinde fayda var. 34 yıldır bu kadar kar yağmıyordu" dedi.

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