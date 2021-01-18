Güncel Sanat Atölyesi’nin konuğu Yekhan Pınarlıgil

Nilüfer Belediyesi’nin Güncel Sanat Atölyesi’nin konuğu olan Yekhan Pınarlıgil, bedenin sanatla ilişkisini anlattı.

Sanat tarihçisi Yekhan Pınarlıgil, ‘Acı, haz ve ürperti’ temasıyla düzenlenen çevrim içi atölyenin ikinci oturumunda katılımcılarla bir araya geldi. Güncel sanatta bedenin temsili ve mevcudiyetine odaklanılan atölyenin programlamasını Murat Alat gerçekleştirdi. Sanatçıların bedeni farklı şekilde kurguladığını ifade eden Yekhan Pınarlıgil, 1970’li yıllardan buyana çalışmalarıyla sanat dünyasına damga vurmuş performans, fotoğraf ve görsel sanatın önde gelen sanatçılarının çalışmalarına değindi. Urs Lühti, Maria Klonaris&Katherina Thomadaki, Cindy Sherman, Pierrick Sorin, Nan Goldin, Andrea Fraser gibi sanatçıların çalışmalarından örnek sunarak sözlerine devam eden Yekhan Pınarlıgil, “Bedenini sanatla buluşturan sanatçılar birbirlerinin dili ve çalışma şekillerinden de etkilenir. Meselâ Urs Lühti, kendi bedenini çalışmalarında sıkça kullanmıştır. Urs Lühti, kimliklerin katı olmayan değiştirilebilir olduğunu düşünen sanatçıdır. O kavramsal bir sanatçıdır. Vücudunu ve egoyu eserlerinde sıkça kullandığından dolayı farklı bir isim olmuştur” dedi.

Bedenî sinemanın geniş bir kavram olduğunun altını çizen Yekhan Pınarlıgil, bedenin sanatla ilişkisini misallerle anlattı. Yekhan Pınarlıgil 24 Ocak Pazar günü de düzenlenecek atölyeye katılarak sanatseverlerle Nilüfer Belediyesi aracılığıyla buluşmaya devam edecek.

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