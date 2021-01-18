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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Ticaret Borsası, TÜRİB’de emin adımlarla büyüyor

İHA

Bursa Ticaret Borsası, TÜRİB’de emin adımlarla büyüyor

Türk tarımında milat kabul edilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasasında 2020 yılında 386 milyon 193 bin liralık işlem hacmi gerçekleştiren Bursa Ticaret Borsası, korona virüs salgınının tüm olumsuz etkilerine rağmen üye sayısını iki buçuk kat artırarak önemli bir başarıya imza attı.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, pandemi süreciyle tarım ve gıdanın öneminin çok daha net anlaşıldığı 2020 yılında Bursa Ticaret Borsası’nın, ülkenin dört bir yanındaki tarım üreticisi ve tüketicilerini tek bir merkezi platformda toplayan Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda büyümesine emin adımlarla devam ettiğini söyledi.
Bursa TB’den 386 milyon liralık işlem hacmi
Bursa Ticaret Borsası’nın, TÜRİB Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasasındaki 2020 yılı performansını değerlendiren Başkan Özer Matlı, Çin’de ortaya çıkan salgının sosyal ve ekonomik hayattaki tüm dengeleri alt üst etmesine rağmen TÜRİB yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında olan Bursa Ticaret Borsası’nın, kısa süre içinde çok büyük yol kat ettiğine dikkat çekti. TÜRİB ELÜS piyasasında, 7 milyon 163 bin ton ürünün el değiştirdiği 2020 yılında, 11 milyar 423 bin TL’lik işlem hacmi büyüklüğüne ulaşıldığını kaydeden Başkan Matlı, “Aynı dönemde borsamız, alım ve satım olmak üzere gerçekleştirdiği 287 bin 302 ton işlem miktarı ve 386 milyon 193 bin liralık işlem hacmi ile sisteme kayıtlı 110 ticaret borsası arasında 6. sırada yer aldı” dedi.
“Üye sayımızı bir yılda iki buçuk kat artırdık”
Tüm ülkeler için stratejik bir sektör olan ancak bugüne kadar göz ardı edilen tarım sektöründe, pandemiyle birlikte gıda güvenliği ve yerli üretimin ön plana çıktığını kaydeden Başkan Özer Matlı, “Üretim ve çalışma şeklinin köklü bir değişime uğradığı bu yeni düzende, Türkiye’nin gelişmiş tarım piyasası yolculuğunun iki önemli ayağını oluşturan lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsaları, değişimin tam odağında yer aldı. TÜRİB ile birlikte çiftçilerimiz yıl boyunca büyük bir özveriyle alın teri dökerek, ürettikleri ürünlerini güvenli bir şekilde lisanslı depolarda muhafaza etme ve geniş pazarlarda istediği fiyattan satarak kazançlarını artırma imkânı buldu. Bu durum çiftçilerimizin TÜRİB’e daha fazla ilgi duymasını ve sisteme dâhil olmasını sağlarken, Bursa Ticaret Borsası olarak yaptığımız çalışmalarla 2020 yılında üye sayımızı iki buçuk kat artırma başarısı gösterdik” şeklinde konuştu.
Tarım sektöründeki değişime öncü Borsa
Türkiye ve Bursa’nın dünya tarım piyasasında daha fazla söz sahibi olabilmesi amacıyla aralıksız bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, TÜRİB’in en önemli ayağı olan lisanslı depoculuk sisteminin olmazsa olmazı yetkili sınıflandırıcılık hizmetinde de 2020 yılında önemli atılımlarda bulunduklarını söyledi. Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş.’yi kurduklarını hatırlatan Başkan Matlı, “Tarım sektöründe yaşanan değişime öncü olmak ve çiftçilerimizi kazançlarına kazanç katacak lisanslı depoculuk sistemine yönlendirmek için yetkili sınıflandırıcılık hizmetini ilk olarak Karacabey şubemiz ile bölge çiftçimizin hizmetine sunduk. Şubeleşme çalışmalarımızı yıl içinde sürdürerek ikinci şubemizi Gaziantep’te açtık. Şubeleşme faaliyetlerimizi 2021 yılında da hızla devam ettirip, üreticimizin kalitesi ve standartları belirlenen tarım ürünleriyle dünya piyasalarında rekabet gücünü artırmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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