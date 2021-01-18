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TOGG, üstyapı inşaatında bin 500 kişinin istihdam edileceğini duyurdu

DHA

TOGG, üstyapı inşaatında bin 500 kişinin istihdam edileceğini duyurdu


Huzeyfe ÖZDEMİR/ BURSA (DHA)TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu´nun (TOGG) Gemlik Tesisi´nde başlayan üstyapı inşaatında 220, toplamda ise bin 500 personelin istihdam edileceği duyuruldu.
Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz´da Bursa´nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katılımıyla atıldı. Fabrikada üstyapı inşaat çalışmaları başlatılırken, TOGG´un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda, üstyapı için mobilizasyon alanının çalışmalarının başlatıldığı, ocak ayı içerisinde 220, toplamda ise bin 500 personelin istihdam edileceği duyuruldu.
Paylaşılan videolu açıklamada şunlar kaydedildi:
"2021 yılına planlarımız doğrultusunda üstyapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üstyapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda bin 500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin."
Paylaşılan videoda, altyapı çalışmaları hakkında da bilgiler verildi. Toplamda 550 bin metreküp kazı çalışması, 225 bin metreküp dolgu, 30 bin 900 adet de zemin güçlendirme kolonunun yapıldığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR
2021-01-18 15:03:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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