Osmangazi’de kar seferberliği

Osmangazi Belediyesi, Bursa’da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Osmangazi Belediyesi, cuma günü başlayan kar yağışı ile birlikte bilhassa şehrin yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına ara vermeden devam etti. Ulaşımın aksamaması için 24 saat esâsına göre 3 vardiya olarak çalışan belediye ekipleri, Uludağ yamaçlarındaki mahallelerin yanı sıra ilçe merkezindeki ana arterlerde de kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Özellikle Uludağ yamaçlarındaki birçok yolu ulaşıma açan 60 kişilik ekip, kar yağışı sonrasında buzlanmaya karşı da tedbir alarak, yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, buzlanma ve dona karşı yerinde ve zamanında müdahale edebilmek için, 20 iş makinası, 3 tuz aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı ile birlikte kış mevsimi boyunca 7/24 hizmet verecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kar yağışının başladığı ilk ândan itibaren ekiplerin teyakkuza geçtiğini belirterek, “Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerimizde kardan kapanan yollar, ekiplerimizin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı. İş makinelerimiz, sürekli olarak kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.