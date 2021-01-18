Yeşil Çevre’de ‘sıfır atık’ gururu

Yeşil Çevre Kooperatifi, Türkiye’nin en üretken şehirlerinden olan Bursa’nın dünyaca ünlü ovası ve su kaynaklarını korumak için örnek çalışmalarına devam ediyor. Gerekli çalışma ve başvuru süreçlerini tamamlayan Yeşil Çevre Yönetimi, ‘sıfır atık yönetim sistemi’ kurulmasına olanak veren ‘sıfır atık belgesi’ almaya hak kazandı.

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi, Bursa ovası ve şehrin en önemli zenginliklerinden olan su kaynaklarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını belgelerle taçlandıran Yeşil Çevre, yönetmelik dâhilinde hammadde ve doğal kaynakların yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre, insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen ‘sıfır atık yönetim sisteminin kurulumuna imkân veren ‘sıfır atık belgesi’ almaya hak kazandı.

Yeşil Çevre, hizmet verdiği şehrin doğu bölgesindeki sanayi kuruluşları ve hanelerden kaynaklanan atık suların yönetmeliklere tam uyumlu şekilde arıtılmasıyla birlikte arıtma sonunda ortaya çıkan katı, sıvı atıkların ve diğer katı atıkların bertarafına izin veren prosedürleri tamamladı ve gerekli yetki belgesini de aldı. Üreterek büyüyen Bursa’nın tabiî kaynaklarını korumak için tesislerinin 7/24 çalıştığını belirten Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, yeni yılda da yeni proje ve yatırımlarla Bursa’nın yeşil geleceğine katkı sunmak için çalışacaklarını belirtti. Mehmet Aydın, “Arıtma tesisimizde Avrupa standartlarında hizmet veriyoruz. Birbirine yakın, dağınık haldeki organize sanayi bölgelerimiz ile yerleşim alanlarına verdiğimiz hizmetle emsal teşkil ediyoruz. Hiçbir kamu desteği olmadan ortaklarının kendi imkânlarıyla yaptığı bir ortak arıtma tesisi yönüyle ülkede tekiz. Amacımız su varlıklarımızı korumak ve yer altı su kaynaklarımızı geleceğe taşımaktır. Ayrıca çevre otoriteleriyle, bakanlıklar ve il müdürlükleri tarafından kolay denetlenebilir olmamızla da örnek teşkil ediyoruz” dedi.

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